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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Müslüman gençler hayır yarışmasında 1. oldu

Fatih YILMAZ
Müslüman gençler hayır yarışmasında 1. oldu

Almanya genelinde üniversiteler arasında düzenlenen ‘hayır’ yarışmasına 60 ekip katıldı. Heilbronn Müslüman Gençler Ekibi, Baden Württemberg Eyaleti’nde birinci oldu

Heilbronnlu gençler topladıkları 13 bin 553 euro tutarındaki yardım ile eyalette birinciliği elde ederken, Almanya genelinde ise beşinci oldu. Stuttgart'ta düzenlenen teşekkür programında Heilbronn Müslüman Gençler Ekibi, aldıkları başarıdan dolayı takdir topladı.

YARDIM PROJELERINDE KULLANILACAK
GENÇLERİN büyük bir özveri ile toplamayı başardıkları yardımların tümü çeşitli yardım projelerinde kullanılmak için yetkililere teslim edildi. Heilbronn Üniversitesi Müslüman Gençler Ekibi yardım yapan ve bu çalışmalarda yanında olan herkese teşekkür etti.
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Müslüman gençler hayır yarışmasında 1. oldu
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