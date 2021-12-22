Müslüman gençler hayır yarışmasında 1. oldu

Heilbronnlu gençler topladıkları 13 bin 553 euro tutarındaki yardım ile eyalette birinciliği elde ederken, Almanya
genelinde ise beşinci oldu. Stuttgart
'ta düzenlenen teşekkür programında Heilbronn Müslüman Gençler Ekibi
, aldıkları başarıdan dolayı takdir topladı.
YARDIM PROJELERINDE KULLANILACAK
GENÇLERİN büyük bir özveri ile toplamayı başardıkları yardımların tümü çeşitli yardım projelerinde kullanılmak için yetkililere teslim edildi. Heilbronn Üniversitesi Müslüman Gençler Ekibi
yardım yapan ve bu çalışmalarda yanında olan herkese teşekkür etti.