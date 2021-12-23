36 yıldır gözyaşlarımız dinmiyor

EŞİ VE KUZENİ KATILDI
HAMBURG'DA 2010'da kurulan Ramazan Avcı İnisiyatifi'nin (RAİ) Landwehr semtindeki Ramazan Avcı Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine aile adına Ramazan Avcı'nın eşi Gülüstan Avcı
ve kuzeni Leyla Loğoğlu
katıldı. Törene 1992 tarihindeki Mölln vahşetinde annesi, kızı ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan
da katılarak dayanışma gösterdi.
ÇELENK BIRAKTILAR
DÜZENLENEN anma töreninde Gülüstan Avcı bir konuşma yaptı. Avcı, "Eşimin ırkçılar tarafından katledilişinden bu yana geçen 36 yıl içinde, Almanya
'da ırkçı şiddetin artarak sürmesini görmek bana hüzün veriyor" dedi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Avcı ve Leyla Loğoğlu anıt taşın önüne çelenk bıraktı. HAMBURG