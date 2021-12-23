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Giriş Tarihi: 23.12.2021

36 yıldır gözyaşlarımız dinmiyor

36 yıldır gözyaşlarımız dinmiyor

21 Aralık 1985’te ırkçı dazlakların saldırısı sonucu ölen Ramazan Avcı, adını taşıyan meydanda sade bir törenle anıldı. Avcı, 30 kadar ırkçının saldırısına uğramıştı

EŞİ VE KUZENİ KATILDI
HAMBURG'DA 2010'da kurulan Ramazan Avcı İnisiyatifi'nin (RAİ) Landwehr semtindeki Ramazan Avcı Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine aile adına Ramazan Avcı'nın eşi Gülüstan Avcı ve kuzeni Leyla Loğoğlu katıldı. Törene 1992 tarihindeki Mölln vahşetinde annesi, kızı ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan da katılarak dayanışma gösterdi.

ÇELENK BIRAKTILAR
DÜZENLENEN anma töreninde Gülüstan Avcı bir konuşma yaptı. Avcı, "Eşimin ırkçılar tarafından katledilişinden bu yana geçen 36 yıl içinde, Almanya'da ırkçı şiddetin artarak sürmesini görmek bana hüzün veriyor" dedi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Avcı ve Leyla Loğoğlu anıt taşın önüne çelenk bıraktı. HAMBURG
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36 yıldır gözyaşlarımız dinmiyor
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