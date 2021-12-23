Arabasını komple gümüşle kapladı

TAMAMEN gümüşle kaplanan otomobil görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Aracı Türkiye
'de gümüşle kaplattığını söyleyen Gökhan Bilgin
, kilolarca gümüş kullanıldığını belirtti. 100 binin üstünde gümüş boncuklarla donatılan otomobili Bilgin her gün yıkayıp temizliyor.
FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR
GÜNDE onlarca kişinin araba ile fotoğraf çektirdiğini söyleyen Gökhan Bilgin, "Birçok kişi ise arabayı parmakları ile inceleyip ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Özellikle Almanlar
, gümüş kaplamayı nerde, nasıl ve kaça yaptırdığımı soruyor" diye konuştu