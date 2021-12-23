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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Arabasını komple gümüşle kapladı

CENGİZ PARLAYAN
Arabasını komple gümüşle kapladı

Almanya’nın Dortmund kentinde Silber Paradies adlı gümüş dükkânının sahibi olan Gökhan Bilgin, arabasını gümüşle kaplattı. Gümüş otomobil, özellikle geceleri ışıl ışıl parlıyor

TAMAMEN gümüşle kaplanan otomobil görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Aracı Türkiye'de gümüşle kaplattığını söyleyen Gökhan Bilgin, kilolarca gümüş kullanıldığını belirtti. 100 binin üstünde gümüş boncuklarla donatılan otomobili Bilgin her gün yıkayıp temizliyor.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR
GÜNDE onlarca kişinin araba ile fotoğraf çektirdiğini söyleyen Gökhan Bilgin, "Birçok kişi ise arabayı parmakları ile inceleyip ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Özellikle Almanlar, gümüş kaplamayı nerde, nasıl ve kaça yaptırdığımı soruyor" diye konuştu
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Arabasını komple gümüşle kapladı
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