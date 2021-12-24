Gençler birinci nesli unutmadı

DİTİB'li
gençler tarafından "Birinci Nesil Büyüklerimize Şükran" adıyla düzenlenen etkinlikte duygulu anlar yaşandı. Etkinlikte, 60 yıl önce Almanya
'ya gelen ilk nesil büyükler ziyaret edilerek, günün anısına hazırlanan şükran plaketi takdim edildi. DİTİB Köln Bölge Gençlik Birliği Başkanı Hüseyin Akar, şöyle konuştu:
'DUALARINI ALMAK İSTEDİK'
"Etkinliğimizde
sadece 60 büyüğümüzü değil, bütün büyüklerimizin ellerini öpüp, dualarını almayı gönül isterdi. Ancak bu pandemi sürecinde mümkün olmadığından dolayı temsili bir iyilik ve ihsan sadedinde büyüklerimiz kabul etsinler. 60 büyüğümüzün ziyaretini kendi evlerine ziyaret etmiş gibi saysınlar". KÖLN