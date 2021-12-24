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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Gençler birinci nesli unutmadı

Gençler birinci nesli unutmadı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Gençlik Birliği, Almanya’ya işgücü göçünün 60. yıldönümü münasebetiyle birinci nesil 60 büyüğe plaket verdi

DİTİB'li gençler tarafından "Birinci Nesil Büyüklerimize Şükran" adıyla düzenlenen etkinlikte duygulu anlar yaşandı. Etkinlikte, 60 yıl önce Almanya'ya gelen ilk nesil büyükler ziyaret edilerek, günün anısına hazırlanan şükran plaketi takdim edildi. DİTİB Köln Bölge Gençlik Birliği Başkanı Hüseyin Akar, şöyle konuştu:

'DUALARINI ALMAK İSTEDİK'
"Etkinliğimizde sadece 60 büyüğümüzü değil, bütün büyüklerimizin ellerini öpüp, dualarını almayı gönül isterdi. Ancak bu pandemi sürecinde mümkün olmadığından dolayı temsili bir iyilik ve ihsan sadedinde büyüklerimiz kabul etsinler. 60 büyüğümüzün ziyaretini kendi evlerine ziyaret etmiş gibi saysınlar". KÖLN
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Gençler birinci nesli unutmadı
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