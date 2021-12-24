Haberler Avrupa Haberleri Polis ırkçı saldırıları sansürlüyor
Giriş Tarihi: 24.12.2021

Polis ırkçı saldırıları sansürlüyor

CENGİZ PARLAYAN
Polis ırkçı saldırıları sansürlüyor

Irkçı saldırılar aldı başını gidiyor. Ancak yapılan bir araştırma, Alman polisinin, mültecilere yönelik ırkçı saldırıları az göstermek için kayda bile geçirmediğini ortaya çıkardı

Ülkede ırkçılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapan Amadeu Antonio Vakfı ve insan hakları örgütü Pro Asyl, polisi mültecilerin maruz kaldığı saldırıları kayıt altına almamakla suçladı. Polisin mültecilere yönelik şiddeti masumlaştırdığını belirten Amedeu Antonio Vakfı uzmanı Tahera Ameer, "Polis bu olayları kamuoyunun ilgi göstermemesi nedeniyle kayıt altına almadığı gibi, çoğu zaman siyasi suç olarak da kaydetmiyor" dedi.

SKANDAL SAVUNMALAR
Sadece 2020 yılında mültecilere dönük 1600 saldırıyı kayıt altına aldıklarını belirten diğer ırkçılık uzmanları da "Ülkede kaç kişinin cüzdanının çalındığını bilip, mültecilere dönük cinayete teşebbüs, ağır yaralama suçları ve saldırıları resmi istatistiğe almamak kabul edilemez" diye konuştu. Uzmanlar, polisin "kamuoyu ilgi göstermediği için kayıt altına almıyoruz" savunmasının ise skandal olduğunu söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis ırkçı saldırıları sansürlüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA