Polis ırkçı saldırıları sansürlüyor

Ülkede ırkçılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapan Amadeu Antonio Vakfı ve insan hakları örgütü Pro Asyl, polisi mültecilerin maruz kaldığı saldırıları kayıt altına almamakla suçladı. Polisin mültecilere yönelik şiddeti masumlaştırdığını belirten Amedeu Antonio Vakfı uzmanı Tahera Ameer, "Polis bu olayları kamuoyunun ilgi göstermemesi nedeniyle kayıt altına almadığı gibi, çoğu zaman siyasi suç olarak da kaydetmiyor" dedi.Sadece 2020 yılında mültecilere dönük 1600 saldırıyı kayıt altına aldıklarını belirten diğer ırkçılık uzmanları da "Ülkede kaç kişinin cüzdanının çalındığını bilip, mültecilere dönük cinayete teşebbüs, ağır yaralama suçları ve saldırıları resmi istatistiğe almamak kabul edilemez" diye konuştu. Uzmanlar, polisin "kamuoyu ilgi göstermediği için kayıt altına almıyoruz" savunmasının ise skandal olduğunu söyledi.