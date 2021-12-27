İlayda ve bebeği kayboldu

GELİNLERİNDEN ve torunlarından 21 Aralık gününden bu yana haber alamadıklarını belirten aile, gelin İlayda T.'nin "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını bildirdi. Adanalı kayınpeder Ergün Ermez
(50), gelinine ve torunu Alparslan'a ulaşamadıklarını, kötü bir şey olmasından korktuklarını belirtti.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR
GELİNİNİN psikolojik sorunları olduğunu ileri süren Ermez, "Oğlum Raif (20) ile geçtiğimiz yıl tanışıp evlendi. Sessiz bir insan. Gidebileceği tüm yerleri aradık. Bulamayınca polise kayıp ilanı verdik. Gelinim ve torunumun bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Mustafa AKBABA