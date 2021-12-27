Haberler Avrupa Haberleri İlayda ve bebeği kayboldu
Giriş Tarihi: 27.12.2021

İlayda ve bebeği kayboldu

İlayda ve bebeği kayboldu

Almanya’nın Fürth kentinde yaşayan 19 yaşındaki İlayda T., 3.5 aylık oğlu Alparslan ile markete gittikten sonra ortadan kayboldu.

GELİNLERİNDEN ve torunlarından 21 Aralık gününden bu yana haber alamadıklarını belirten aile, gelin İlayda T.'nin "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını bildirdi. Adanalı kayınpeder Ergün Ermez (50), gelinine ve torunu Alparslan'a ulaşamadıklarını, kötü bir şey olmasından korktuklarını belirtti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR
GELİNİNİN psikolojik sorunları olduğunu ileri süren Ermez, "Oğlum Raif (20) ile geçtiğimiz yıl tanışıp evlendi. Sessiz bir insan. Gidebileceği tüm yerleri aradık. Bulamayınca polise kayıp ilanı verdik. Gelinim ve torunumun bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Mustafa AKBABA
ARKADAŞINA GÖNDER
İlayda ve bebeği kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA