Fırıncı değil birinci oldu

ÖNYARGILARI YIKTI
ALMANYA
'NIN Mannheim
kentinde dünyaya gelen Volkan Akdoğan (28), başarılı bir öğrenci olmasına karşın önyargılarla boğuşmak zorunda kaldı. Daha ortaokulda öğretmeninin kendisine, "Senden fırıncı olur" dediğini anlatan Akdoğan, Köln Hukuk Fakültesi
'ni birincilikle bitirdi. Akdoğan, "Karşılaşacağınız zorlukların hiçbirinin cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Kendinize güvenin" dedi.
ZORLUKLAR YILDIRMASIN
GENÇLERE "yılmayın" çağrısı yapan Akdoğan, "İhtiyacınız olan şey disiplin, hırs, azim, alçakgönüllülük, takım ruhu ve biraz da şans" dedi. Halen Alman Ticaret Vakfı
'ndan aldığı bursla doktorasını yapan Akdoğan, doktora tezini 18 ay içinde bitirip, doğduğu şehir Mannheim'a dönecek. Akdoğan, "Mannheim benim evim. Memleketimi ve insanlarını seviyorum, onlar için çalışmak istiyorum" diye konuştu.
DEVLERDE STAJ YAPTI
OTOMOBİL devi BMW
ile Clifford Chance
, Freshfields Bruckhaus Deringer
, Orrick
, Herrington & Sutcliffe, Heuking
gibi dünyanın en iyi hukuk bürolarında staj yapan Akdoğan, siyasetle de ilgili. Sosyal Demokrat Parti
(SPD) üyesi olan Akdoğan, Mannheim belediye meclisinde öğrenci temsilciliği yaptı. Volkan, "Ben de elbette ilerde siyasete atılmayı düşünüyorum" dedi.