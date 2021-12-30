Eşi Türk diye saldırı altında

YAHUDİ CEMAATİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
MERKEZİ ABD
'de bulunan ve her yıl bir "Yılın Yahudi Düşmanı" listesi hazırlayan Wiesenthal Center
, Baden Württemberg Antisemitizmle Mücadele Sorumlusu Michael Blume
'yi (45) antisemit ilan etti. ABD'deki Yahudi kurumundan gelen bu suçlama, eyaletteki Yahudi Cemaati
'ni bile kızdırdı. Eşi Zehra nedeniyle ırkçıların hedefinde olan ünlü politikacıya yapılan bu şok suçlamaya Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann
da tepki gösterdi.
HERKESİ SUÇLUYORLAR
KRETSCHMANN, "Blume'ye güvenmemek için herhangi bir neden yok" derken, İçişleri Bakanı Thomas Strobl
de, "Bu görev için daha iyi birini düşünemiyorum" dedi. Antisemitizme karşı mücadele eden Wiesenthal Center, Blume'yi İsrail'i eleştiren Twitter hesaplarını beğenmekle suçladı. Ancak Blume'nin hangi beğenilerinin kastedildiği açıklanmadı. Merkez aynı zamanda Deutsche Welle
'yi de "Antisemit" olarak nitelendirdi. Mustafa AKBABA