Gurbetçi çocuğu başkonsolos oldu

Almanya
'nın Hessen Eyaleti
sınırları içinde bulunan Gross Umstadt
kasabasında gurbetçi ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Sedat Turan
(43), 32 yıl sonra doğup büyüdüğü topraklara başkonsolos olarak döndü. Turan, 11 yaşına kadar yaşadığı kasabaya sadece 60 kilometre mesafede olan Mainz'a Türkiye
Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak atandı.
1989'DA DÖNDÜ
1 ARALIK 2021'de Türkiye'nin Mainz Başkonsolosu olarak göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Turan, "İlkokulu bitirdikten sonra ailemle 1989'da Türkiye'ye döndük. Ortaokul ve liseyi Uşak
'ta okudum. Hacettepe Üniversitesi
Alman Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra askerliğimi yaptım. Ardından da 2004 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladım" dedi.
"HAYALİNİZE KOŞUN"
GENÇLERİN kendilerine büyük hedefler koyup bunun peşinden koşmaktan vazgeçmemelerini tavsiye eden Mainz Başkonsolosu Turan, "İsterlerse başarırlar. Ben buna inanıyorum. Özellikle son yıllarda, yurtdışında yetişmiş, Türkçesi ve yabancı dili çok iyi olan genç arkadaşların da Dışişleri Bakanlığı'na girdiğini görüyoruz. Bunun örnekleri var" diye konuştu.