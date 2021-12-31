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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Hayırseverlerden örnek girişim

MEHMET UZUN
Hayırseverlerden örnek girişim

Almanya’nın Delmenhorst kentinde buluşan Türkler, kadın sığınma evi, engelliler derneği ile çocuk koruma dernekleri için etkinlik düzenleyip bağış topladı

Kampanyaya başta Almanlar olmak üzere çok sayıda insan destek verdi. Üç kişiden oluşan çalışma grubu bir anda 20 kişiye yükseldi. Bir etkinlikle son bulan ve iki ay süren kampanyada yaklaşık 10 bin euro toplandı. Yücel Yavuzcan, Ufuk Çakıt ve Güral Atsız tarafından başlatılan kampanyaya Belediye Başkanı Petra Gerlach ile Prof. Dr. Hans Böhmer de destek verdi.

KUTLAMA YAPILDI
BAŞARILI geçen kampanyadan sonra yapılan kutlamaya Belediye Başkanı Petra Gerlach ile seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyan, ancak kaybeden Funda Gür de katıldı. Çakıt, toplanan paraları belirlenen kurumlara en kısa zamanda teslim edeceklerini belirtti.
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Hayırseverlerden örnek girişim
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