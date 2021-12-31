Hayırseverlerden örnek girişim

Kampanyaya
başta Almanlar olmak üzere çok sayıda insan destek verdi. Üç kişiden oluşan çalışma grubu bir anda 20 kişiye yükseldi. Bir etkinlikle son bulan ve iki ay süren kampanyada yaklaşık 10 bin euro toplandı. Yücel Yavuzcan
, Ufuk Çakıt
ve Güral Atsız tarafından başlatılan kampanyaya Belediye Başkanı Petra Gerlach
ile Prof. Dr. Hans Böhmer de destek verdi.
KUTLAMA YAPILDI
BAŞARILI geçen kampanyadan sonra yapılan kutlamaya Belediye Başkanı Petra Gerlach ile seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyan, ancak kaybeden Funda Gür de katıldı. Çakıt, toplanan paraları belirlenen kurumlara en kısa zamanda teslim edeceklerini belirtti.