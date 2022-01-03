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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Prof. Elif, sağlık merkezi kuruyor

Fatih YILMAZ
Prof. Elif, sağlık merkezi kuruyor

Almanya’nın en iyi kardiyoloji uzmanları arasında yer alan Prof. Dr. Elif Elmas, hedef büyüttü. Elmas’ın kuracağı sağlık merkezi yıl sonunda hizmete girecek

WAGHAEUSEL kentinde klinik çalıştıran Prof. Dr. Elif Elmas (46), başarılı bir girişime imza attı. Mannheim kentinde doğan İzmirli Elmas, üç katlı sağlık merkezi kurmak için harekete geçti. 4500 metrekare üzerinde inşa edilecek merkezin temelini attıklarını dile getiren Elmas, "Merkezde kardiyolog, ev doktorları, jinekolog ile fizyoterapistler hizmet verecek. 50 kişiye istihdam sağlayacağız" dedi. Merkezin inşaatının bu yıl tamamlanacağını da aktaran Elmas, "Waghaeusel'i sağlık alanında merkez yapmak istiyoruz. Projemize arsa bağışlayarak büyük destek veren belediyeye teşekkür ediyoruz" dedi.
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Prof. Elif, sağlık merkezi kuruyor
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