Prof. Elif, sağlık merkezi kuruyor

WAGHAEUSEL kentinde klinik çalıştıran Prof. Dr. Elif Elmas
(46), başarılı bir girişime imza attı. Mannheim
kentinde doğan İzmirli Elmas, üç katlı sağlık merkezi kurmak için harekete geçti. 4500 metrekare üzerinde inşa edilecek merkezin temelini attıklarını dile getiren Elmas, "Merkezde kardiyolog, ev doktorları, jinekolog ile fizyoterapistler hizmet verecek. 50 kişiye istihdam sağlayacağız" dedi. Merkezin inşaatının bu yıl tamamlanacağını da aktaran Elmas, "Waghaeusel'i sağlık alanında merkez yapmak istiyoruz. Projemize arsa bağışlayarak büyük destek veren belediyeye teşekkür ediyoruz" dedi.