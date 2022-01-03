Şerefsizler

İserlohn
kentinde yılbaşı gecesi Müslüman mezarlığına giren faşistler, Müslüman mezarlarının 32'sini tahrip etti. Mezar taşlarını kıran saldırganlar, mezarların üzerindeki çiçekleri de söktü. Kentteki DİTİB cami derneği yöneticisi Aytaç Kuruağaç, "Bilgiyi polis aktardı. Mezarlığa gidince şoke olduk. Ölülerimize bile tahammül etmemişler. Mezarlığımız geçen sene de saldırıya uğramıştı" diye konuştu.
PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
KENTİN
girişinde yer alan mezarlıktaki saldırı ile ilgili olarak savcılığın harekete geçtiğini ifade eden Kuruağaç, "Bizler de saldırının peşini bırakmayacağız. Diğer derneklerle bir araya gelerek gereken tepkiyi göstereceğiz" dedi. Çevredeki Türkler ise, "Camilerimize, işyerlerimize ve evlerimize saldırdılar yetmedi sıra mezarlarımıza mı geldi? Biz buraları yurt edindik, birileri bu gerçeği kabullenmeli" dedi.
SALDIRIYI KINADILAR
MEZARLIK saldırısı yaklaşık 500 kişinin katılımı ile kınandı. Mezarlıkta toplanan Türkler, faillerinin kısa zamanda yakalanıp, gereken cezaya çarptırılmasını istedi. Gösteriye katılan papazlar, üzgün olduklarını ifade etti. Zafer Sırakaya
da gösterinin katılımcısı oldu.
NET DURUŞ SERGİLEYİN
TBMM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Mezarları bile hedef alan bu alçak zihniyete karşı Alman hükümetini, kolluk güçlerini, yargı erkini, kamuoyunu Müslümanlara yönelik şiddet ve ayırımcılığa karşı, net bir duruş sergilemeye davet ediyorum" diye açıklama yaptı.
HASTALIKLI İSLAM KARŞITI ZİHNİYET
TÜRKİYE'NİN Dışişleri Bakanlığı, mezarlığa yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istedi. Bakanlık, yazılı açıklamasında, "İserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrendik. Saldırı, son dönemde özellikle Avrupa
'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi. Bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Tevfik KARA - İbrahim TAŞ
/ İSERLOHN HAİN