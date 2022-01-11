Mezarlık saldırısı NRW hükümetini harekete geçirdi

Almanya
'nın
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti, Iserlohn kentinde Müslüman mezarlığına yönelik saldırının ardından önemli bir adım attı. Eyalet, 32 Müslüman mezarının tahrip edilmesi sonrası İslam karşıtı suçların kayıt altına alınması için ofis oluşturma kararı aldı. NRW Uyum Bakanlığı Müsteşarı Gonca Türkeli
Dehnert, ofisin yıl içinde kurulacağını açıkladı.
YAKIN TAKİP SAĞLANACAK
MEZARLIK saldırısından sonra Antisemitizm Raporlama Ofisi
'ne ek olarak söz konusu ofisi kurmak istediklerini anlatan Gonca Türkeli, Müslüman karşıtı ırkçılık, siyahi ve Asyalı karşıtı ırkçılık gibi alanlarda da birimler oluşturmak istediklerini ifade etti. Raporlama noktalarının, saldırılardan etkilenen derneklerde kurulacağını dile getiren Türkeli, "Bu şekilde olayları takip edebiliriz" dedi.
BİLDİRİLMEYEN ÇOK VAKA VAR
MÜSLÜMANLARA yönelik saldırılarda bildirilmeyen çok sayıda vaka olduğuna da değinen Türkeli, siyasi motifli saldırılarla ilgili istatistiklerde İslam düşmanlığıyla ilgili saldırıların çoğunun kayıtlara geçmediğinin tahmin edildiğini söyledi. Müsteşar, saldırıya uğrayan çok sayıda kişinin ve mala verilen zararın suç duyurularına yansımadığından da söz etti.
CAMİLERE SALDIRILAR DURMUYOR
2022 yılbaşı gecesi Iserlohn kentindeki Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi. 32 mezar tahrip edildi. Bazı mezarların taşları balyozla kırıldı, bazı mezarların üzerindeki çiçekler söküldü. 13 Aralık 2021 Leipzig
kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi
, aşırı sol görüşlü 100-150 kişilik radikal grubun saldırısına maruz kaldı. Camiye havai fişek atıldı, camları kırıldı. 5 Aralık 2021 Dortmund
kentindeki DİTİB Eving Selimiye Camisi
girişine bir ırkçı, domuz kafası astı. 19 Kasim 2021 DİTİB Köln Merkez Camisi
'ne kundaklama girişiminde bulunuldu. Kundakçı, ahşap kapıya benzin döktü, güvenlik olayı fark edince facia önlendi.