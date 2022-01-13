Provokatör DW’ye makyaj

Dışişleri
Bakanlığı bünyesinde bulunan Kültür ve İletişim Dairesi, Almanya
'nın dış kültür, eğitim, kültür ve medya politikasını planlayıp koordine ediyor. İşte bu dairenin tanıtımında, dairenin Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde Deutsche Welle
, Goethe Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü, DAAD, Ifa ve Humboldt Vakfı'nın çalışmalarının düzenlendiği belirtiliyor.
OBJEKTİFLİK MASALI
Ancak Dışişleri Bakanlığı, DW'nin "objektif bir medya organı" olduğu intibasını oluşturmak için, Kültür ve İletişim Dairesi'nin sorumlu olduğu kurumlar listesinden DW'nin adını çıkardı. Sitede artık dairenin gündem belirlediği kurumlar arasında DW'nin adına yer verilmiyor. Gündem maddelerini ve hazırlanacak haberleri bakanlık ile birlikte belirleyen DW, buna rağmen dışarıya "objektif yayın" masalını anlatıyor.
GÜNDEM HÜKÜMETTEN
7 Nisan
2011'de Federal Meclis DW'nin görevlerini yeniden tanımlarken, Sol Parti tasarıya karşı çıkan tek parti olmuştu. Haberleri ve gündemi Dışişleri, Savunma ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma bakanlıkları ile birlikte belirlemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. DW'nin resmi tanıtımında görev, "Almanya'yı gelişmiş kültür ulusu ve özgürlükçü demokratik hukuk devleti olarak tanıtmak" olarak tanımlanıyor.
PARA ALMAN DEVLETİNDEN
Bünyesinde 3 bin kişi çalıştıran Deutsche Welle, 30 farklı dilde provokatif yayınlar yapıyor. Yayın yaptığı ülkelerde, Almanya'nın hoşuna gitmeyen icraatlar sert şekilde eleştiriliyor. DW, Türkiye'de Türkçe yayınlarında da hükümete karşı sert muhalif yayınlar yapıyor. DW'nin gündemini, Almanya Dışişleri Bakanlığı belirleyip yön veriyor. Devlet 2021'de DW'ye bu yayınlar için 391 milyon euro bütçe aktardı.
YAYIN KONSEYİNDE YOK YOK
Deutsche Welle'nin yayın konseyinde Dışişleri Bakanlığı'nı temsil eden bir müsteşarın da dahil olduğu siyaset, bilim ve toplumun içinden toplam 17 üye bulunuyor. Konsey Başkanlığı Katolik kilisesi tarafından atanan din adamı Dr. Karl Jüsten tarafından yürütülüyor. Bunun yanı sıra Protestan kilisesi ve Yahudi Cemaati tarafından atanan iki kişi daha var konseyde.