Korku imparatorluğu

TAZ'A ANLATMIŞLARDI
ALMANYA
'NIN resmi propaganda organı olan Deutsche Welle
, bu konuda sık sık kendisi haberlere konu olurken, DW çalışanlarının nasıl büyük bir baskı ve korku altında çalıştıkları geçtiğimiz dönemde ortaya çıkmıştı. Mevcut düzene itiraz edene, bir nevi yaşam hakkı tanınmıyor. DW çalışanları sonunda Alman Taz gazetesine giderek yıllardan beri nasıl bir korku atmosferinde çalıştıklarını anlatmıştı.
MOBBİNG VAR
BASINA
konuşan DW çalışanları kurumu "bataklık" olarak nitelendirirken, kurum içinde ırkçılık, mobbing ve sistematik baskıdan söz etmişti. Hatta bir sunucunun 2016 yılında iki kadın çalışana cinsel tacizde bulunduğu, birine tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Bazı çalışanlar, şikayetlerin görmezden gelindiğini, şikayet edenlerin cezalandırıldığını belirtirken, "Eleştiriye hiç gelemiyorlar" dedi.