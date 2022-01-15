Radovan’dan vatandaşlıkta devrim sözü

Almanya
'nın Göç ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, Federal Meclis'te yaptığı ilk konuşmasında vatandaşlık yasasını modernize edeceklerini ve İmparatorluk döneminde hazırlanan yasadan artık eser kalmayacağını söyledi. Eşit hak için mücadele edeceklerine vurgu yapan bakan, daha hızlı vatandaşlığa geçiş ile birden çok vatandaşlığa onay vereceklerini duyurdu. Kürsüde Hanau'da terör saldırısına kurban giden gençlerin adını da okuyup, "Onlar bizim parçamızdı" diyen bakan, ırkçı terör saldırıları listesinin uzamasına izin vermeyeceklerini de ifade etti.