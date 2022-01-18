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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Aşısıza 3600 euro ceza

Aşısıza 3600 euro ceza

Avrupa’da koronavirüs aşısı olmayanlara ağır yaptırımlar geliyor. Avusturya 3600 euroya kadar para cezası planlarken, Fransa aşı olmayanlara kapıları kapattı

TASARI MECLİSE SUNULDU
AVUSTURYA aşı zorunluluğu getirmek için yasa tasarısı hazırladı. Şubat ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen tasarıya göre, 18 yaşından büyüklere aşı zorunluluğu geliyor. Buna uymayanlara 600 ila 3600 euro arasında para cezası kesilecek. Kontroller mart ayı ortasından itibaren başlatılacak. Tasarının perşembe günü meclisten geçmesi öngörülüyor.

TEST YETERLİ OLMAYACAK
FRANSA'DA ise Ulusal Meclis, Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekânlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek. Test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için üçüncü doz aşının yaptırılması gerekecek.
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Aşısıza 3600 euro ceza
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