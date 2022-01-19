Koronavirüse altın koruma

Gaziantepli Orhan Şöhmelioğlu (41), Adanalı Sabahattin
İncekalan (34) ve Aksaraylı Volkan Akoğlu (33) adlı üç girişimci, Landshut
kentinde kurdukları maske üretim tesisi ile isimlerinden söz ettirmeye davam ediyor. Geçen yıl ürettikleri dört kat koruma özelliği bulunan FFP2 tipi maske ile Almanya
'da 'En iyi maske ödülünü' kazanan girişimciler, şimdi ise altın ve gümüş kaplama maskeyle gündemde.
24 AYAR ALTIN KULLANDILAR
Maske üretimine 24 çalışan ile başlayıp şu anda 237 çalışana ulaşan Türk girişimcilerden Orhan Şöhmelioğlu, "Yeni maskede yenilikçi iyon teknolojisi kullandık. Ayrıca maske, Ionotech tarafından özel olarak geliştirilmiş bir virüs koruması ile defalarca kaplandı. Maskede 24 ayar altın ile gümüş kaplama da mevcut. Bu sayede mikroplar, maske yüzeyi ile temastan hemen sonra ölüyor" şeklinde konuştu.
İLK HEDEF DUBAİ PAZARI
Sabahattin İncekalan ise, "Şimdiye kadar 20 bin Silverstrike FFP2 maske ürettik ve yakında altın kaplama cerrahi ve FFP2 tipi maskelerimizi piyasaya süreceğiz. 24 ayar altın kaplamalı cerrahi maskemizi 24.99 euro, gümüş kaplama FFP2 maskemizi ise 4.90 euroya satacağız. Dubai
'deki lüks maske pazarını ele geçirmek, Almanya'da sosyetenin tercihi olmak istiyoruz" dedi.