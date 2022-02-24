Avrupalı Türk’e TOKİ’den ev müjdesi

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız" talimatı doğrultusunda hareket eden Çevre
, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ
), yurtdışında yaşayan Türkleri de Türkiye
'de ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.
İSTANBUL'UN GÖZDE İLÇESİ
TOKİ, İstanbul
'un son yıllarda hızla gelişen, altyapısı ve çevre düzenlemeleri ile yıldızlaşan Anadolu yakasındaki Sancaktepe
ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeye imza atacak. Yatay mimari baz alınan ve çalışmaları sürdürülen yeni konut projesiyle, yurtdışında yaşayan Türkler, İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacak. FRANKFURT
KISA SÜREDE İHALE EDİLECEK
PROJE ile ilgili bilgi aktaran TOKİ, "Geleneksel semt kültürünü barındıran, mahalle kültürünün yaşanacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak. 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu. TOKİ, başvuru şartlarının ihale aşamasının tamamlanmasından sonra netleşeceğini aktardı.