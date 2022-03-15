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Giriş Tarihi: 15.3.2022

Savaş mağduru aileye evini açtı

Fatih YILMAZ
Savaş mağduru aileye evini açtı

Çocuklarının gelecekleri güzel olsun diye çırpındılar, yeni ev aldılar. Tam rahata ermişken savaş çıktı. Ukrayna’dan kaçan aileyi Türk işveren sahiplendi

KARAASLAN'I ARADI
Ukrayna'da bir gıda firmasında satış müdürü olan Fuat Aytan (36), Ukraynalı Anna Kachan ile 2007'de evlendi. Anna, evlilik sonrası Müslümanlığı seçip Hilal Ayla (13), Ahmet Selim (6) ve Esma Miray (3) adında üç çocuk dünyaya getirdi. 24 Şubat sabahı bomba sesiyle uyanan aile, bir gün sığınakta kaldı. Ertesi gün Polonya'ya gitti. Savaş devam edince işadamı Şahin Karaaslan'ı aradı. Karaaslan aileye evini açtı.



BİRKAÇ PARÇA İLE YOLA ÇIKTIK
ANNA Kachan yaşadıkları korku dolu günleri ve Almanya'ya geliş hikâyelerini SABAH Avrupa'ya anlattı. Kachan, "Rusya'nın ülkemizi işgal edeceğini hiç düşünmemiştik. Savaş başlayınca Polonya'ya gittik. Anneannemi de geride bırakamazdım, onu da aldık. 24 saat Polonya sınırında bekledik. Savaş belki büyümez diye Polonya'da bir hafta kiraladığımız evde kaldık ama eve dönme umudumuz tükendi" diye konuştu.

KİEV'DE TANIŞTILAR
POLONYA'DA çaresizce ne yapacaklarını bekleyen aileye Heidelberg şehrinde yaşayan işadamı Şahin Karaaslan yardım eli uzattı. Karaaslan, "Fuat Aytan ile 2021 yılı Ağustos ayında Kiev'e yaptığım bir iş seyahatinde tanıştım. Aytan'ın satış müdürü olarak çalıştığı fabrikadan ürün almayı planlıyordum. Savaş başlayınca telefon açıp evimde ağırlayabileceğimi söyledim" dedi.

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Savaş mağduru aileye evini açtı
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