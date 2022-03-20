Başkonsolos adıyla dolandırıyorlar

BÖYLE BİR ÇEKİLİŞ YOK
TÜRKİYE
'DEKİ çağrı merkezlerinden Avrupa
'daki yaşlıların parasını almak için farklı numaralar geliştiren dolandırıcılar, yöntem yeniledi. Telefon ekranına başkonsolosluğun numarasını yansıtan sistem kullanan dolandırıcılar, 'Ben başkonsolosum' diye konuşmaya başlayıp 2014-2021 yılları arasında Türkiye'ye giriş-çıkış kaydı bulunanlar arasında yapılan çekilişte 44 bin lira kazanıldığını söylüyor. Önce kişisel bilgileri alınıyor, ardından bir hesaba para isteniyor.
PARA HAVALE ETTİRİYORLAR
SÖZ konusu yöntemle arandığını ifade eden Nürnberg
'den Nebahat Aygün
, "Telefondaki kişi Frankfurt
Başkonsolosu olduğunu söyledi. Çekilişten kazandığım para nedeniyle Türkiye'de bir bankanın bana ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Kişisel bilgilerim istendi. Banka görevlisi diye bir cep numarasını acil aramam talep edildi. Paranın elden teslim edileceğini söylediler. Başkonsolosluk bölgemiz farklı olduğu için duruma uyandım. Oyuna gelmedim" diye konuştu.