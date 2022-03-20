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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Bir mucizeye imza attılar

İBRAHİM TAŞ
Bir mucizeye imza attılar

Rostock Üniversitesi Tıp Merkezi’nin başındaki iki Türk profesör, kalp krizi geçirip ölmemesi mucize görülen bir hastayı hayata bağladı. Başarı ülkede takdir topladı

PROFESÖRLER Hüseyin İnce (50) ve Alper Öner (46), 36 metre yüksekteki vinçte kalp krizi geçiren 38 yaşındaki hastayı hayatta tutmaları ile gündem oldu. İki profesör uyguladıkları ameliyat ile ölüme yaşamdan çok daha yakın olan hastayı hayatta tuttu. İnce ve Öner, "Hastanın kalbine giden ana damarının yüzde 75'i tıkanmıştı. Böyle durumlarda ölüm ani gerçekleşir. Damar bir stent yardımıyla açılsa bile kalp kan pompalamayacaktı. Açık kalp ameliyatlarında kullanılan kalp akciğer makinelerini devreye soktuk. Geçici kalp pompası görevi gören impella ventrikül destek cihazını da devreye aldık" dedi.
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Bir mucizeye imza attılar
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