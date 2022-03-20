Bir mucizeye imza attılar

PROFESÖRLER Hüseyin İnce
(50) ve Alper Öner
(46), 36 metre yüksekteki vinçte kalp krizi geçiren 38 yaşındaki hastayı hayatta tutmaları ile gündem oldu. İki profesör uyguladıkları ameliyat ile ölüme yaşamdan çok daha yakın olan hastayı hayatta tuttu. İnce ve Öner, "Hastanın kalbine giden ana damarının yüzde 75'i tıkanmıştı. Böyle durumlarda ölüm ani gerçekleşir. Damar bir stent yardımıyla açılsa bile kalp kan pompalamayacaktı. Açık kalp
ameliyatlarında kullanılan kalp akciğer makinelerini devreye soktuk. Geçici kalp pompası görevi gören impella ventrikül
destek cihazını da devreye aldık" dedi.