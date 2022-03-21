Almanlar da tek saat istiyor

UYGULAMA KALDIRILMALI
YAZ ve kış saati uygulaması, Alman
halkı tarafından gereksiz bulundu. Türkiye
, yıllar önce sabit saat uygulamasına geçerken, Amerika
'nın da geçiş yapma isteği Alman halkına da yansıdı. Sağlık
sigortası DAK'ın araştırmasına katılan halkın yüzde 72'si farklı saat dilimi uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu.
RUH HALİNİ BOZUYOR
ALMANYA
'DA 27 Mart günü saatlerin bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçiş öncesi yapılan ankete katılanların yüzde 80'i saat değişiklikleri sırasında kendilerini yorgun hissettiklerini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 16'sı ise değişikliğin depresif ruh hali oluşturduğunu ifade etti.