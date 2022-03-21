Karnavalda dehşet: 6 ölü

Ülkede saatler 05.00'i gösterdiğinde, La Louviere
bölgesinde karnaval düzenlemek için toplanan 150 kişilik kalabalığın arasına bir araç daldı. Olayda bir çocuk altı kişi yaşamını yitirdi, 12'si ağır 32 kişi yaralandı. La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert
, aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini kaydetti.
Görgü tanıkları, aracın fren yapmadan kabalığa girdiğini söyledi. Olaya tanık olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı" dedi. Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, yanında bulunan iki gencin kaçtığı belirtildi. Olayın terör saldırısı olup, olmadığı araştırılıyor. BRÜKSEL