Korkularımızı ciddiye alın

Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü
dolayısı ile ırkçılık lanetlenirken, bu insanlık suçunun Almanya
'da ortaya koyduğu nefretin boyutu bir kez daha göz önüne serildi. İstatistikler bir yılda işlenen ırkçılık ile İslam nefretinden doğan suçların arttığını göz önüne serdi. Bu noktada Berlin
'de faaliyetlerini sürdüren İslam Federasyonu, düzenlediği panelde Müslümanların korkularını dile getirdi.
SAYI SÜREKLİ ARTIYOR
BERLİN İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül
, "Maalesef Almanya'daki Müslümanların İslam düşmanlığının sonuçlarını hissettiklerini söylemek durumdayım. Nefret ve düşmanlık, internet üzerinden kışkırtıcılık, tehdit mektupları, sokakta yapılan saldırılar veya camilere yönelik saldılar şeklinde kendini gösteriyor. Bu saldırıların sayısı sürekli artıyor. Bizim korkularımız ciddiye alınmalı" diye konuştu. BERLİN
ÇİFTE STANDART
PANELDE Dr. Ali Özgür Özdil
, bazı insanların ırkçılığı her gün hissettiğini ifade etti ve "Oğlumun bir öğretmeni sınıfta 'Ben Müslümanları sevmiyorum' diyebiliyor. 'Yahudileri sevmiyorum' dediğimizde bu antisemitizm oluyor. 'Siyahileri sevmiyoruz' dediğimizde ırkçılık oluyor. Müslümanları sevmediğimizi söylediğimizde ise ifade özgürlüğü oluyor. Sorun burada. Hepsi insan düşmanlığının farklı çeşidi. Çifte standart var" dedi.
46 CAMİYE SALDIRI YAPILDI
ALMANYA'DA geçen yıl aşırı sağcılar tarafından 21 bin 514 suç işlendi. Konuya ilişkin nihai raporun gelecek aylarda Federal Suç Dairesi
tarafından açıklanacak olmasından dolayı henüz bildirilmeyen vakaların da eklenmesiyle bu rakamın 223 bine ulaşabileceği ifade edildi. Suçların önemli bir bölümü, propaganda suçu olarak kayıtlara geçti. 2021'de aşırı sağcılar 1020 şiddet olayı gerçekleştirdi. Camilere ve Müslümanlara karşı ise geçen yıl 662 suç işlendi. Saldırılarda biri ağır 16 kişi yaralandı. 46 camiye yönelik saldırı düzenlendi. Erbil BAŞAY / AA