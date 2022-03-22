Yeşil sahaların koçu Ayla

Berlin
'de yaşayan Ayla Atasever
(42), hukuk öğrenimi görüp bir hukuk bürosunda çalışırken oğlunu maçlara götürüp motive etmeye çalıştı. Babaannesinin vefatından sonra sağlığı ve hayatı için sevdiği işi yapmaya karar verdi. Spor salonlarında çalışarak ilk adımı attı. Tutkusunu işe dönüştürmeye karar verdiğini ifade eden Atasever, programlı spor eğitimi vermeye başladı.
HAYALİ BUNDESLIGA VEYA SÜPER LİG
Atasever,
"Bu güne kadar yüzlerce takımla çalıştım. Birçok oyuncuya motivasyon koçluğu yaptım. Çok iyi futbolcu sadece sahada oynamakla olmuyor, atletizm, kondisyon, hareketlilik, zihinsel antrenmanı çok önemli. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve Almanya Genç Futbolcular Organizasyonu
'nun (DSJ) projelerinde yer alıyorum. 5 yıl önce USC Berlin
adlı spor okulumu kurdum. En büyük hayalim, profesyonel bir takımda özellikle Bundesliga
veya Süper Lig
'de antrenörlük yapmak" dedi.