Polisten bir cinayet daha

ALMANYA
'DA polisin gözaltına alma yöntemi yıllardır çok sayıda can aldı. Savcıların polisi koruyan tutumları, polise verilen haklar kurban ailelerinin hak aramasının önüne geçti. Polisler, tabancalarından çıkan kurşun veya uyguladıkları kontrolsüz güç nedeniyle sebep oldukları ölümlerden ceza almadan kurtuldu. Kurbanlar ise çoğunlukla Türkler ya da yabancılar oldu.
POLİSİN uyguladığı orantısız gücün son örneği Wenzenbach
'ta yaşandı. Bir adamı başından yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınmak istenen kişinin önce elleri bağlandı. Polise direndiği ifade edilen adamın ayakları da bağlandı. Nefes almakta güçlük çeken kişi olay yerinde öldü. Savcılık, 'Somut suç yok' diyerek soruşturma açmadı.