Giriş Tarihi: 25.3.2022

Her hafta 50 taksi şirketi iflas veriyor CENGİZ PARLAYAN

Akaryakıt fiyatlarındaki artış taksi firmalarında iflası da beraberinde getirdi. Taksiciler Birliği Başkanı, “Üzerimize her ay 20 milyon euroluk ek maliyet yüklendi” dedi