Her hafta 50 taksi şirketi iflas veriyor

Federal Taksi ve Kiralık Araçlar Birliği
Genel Müdürü Michael Oppermann
, haftada 30 ila 50 taksi şirketinin iflas başvurusunda bulunmaya başladığını açıkladı. Şu anda ülke çapında 18 bin taksi şirketinin hizmet verdiğini ifade eden Oppermann, pandemi başından beri bu sayının önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti, "Ülkede 50 bin taksi bulunuyor. Litre başına 80 sent daha fazla akaryakıt ödemesi bizim için her ay 20 milyon euronun üzerinde ek maliyet demek. Sektör değişmeyen tarifeler nedeniyle bu maliyet ile karşı karşıya kaldı" dedi.