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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Her hafta 50 taksi şirketi iflas veriyor

CENGİZ PARLAYAN
Her hafta 50 taksi şirketi iflas veriyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış taksi firmalarında iflası da beraberinde getirdi. Taksiciler Birliği Başkanı, “Üzerimize her ay 20 milyon euroluk ek maliyet yüklendi” dedi

Federal Taksi ve Kiralık Araçlar Birliği Genel Müdürü Michael Oppermann, haftada 30 ila 50 taksi şirketinin iflas başvurusunda bulunmaya başladığını açıkladı. Şu anda ülke çapında 18 bin taksi şirketinin hizmet verdiğini ifade eden Oppermann, pandemi başından beri bu sayının önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti, "Ülkede 50 bin taksi bulunuyor. Litre başına 80 sent daha fazla akaryakıt ödemesi bizim için her ay 20 milyon euronun üzerinde ek maliyet demek. Sektör değişmeyen tarifeler nedeniyle bu maliyet ile karşı karşıya kaldı" dedi.
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Her hafta 50 taksi şirketi iflas veriyor
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