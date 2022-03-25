Herkese 300 euro yardım

AKARYAKITTA İNDİRİM
ALMANYA
'DA SPD, Yeşiller
ve FDP'den oluşan hükümet ortakları, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki keskin artış karşısında 10 milyar euroluk destek paketi üzerinde uzlaşma sağladı. Vergiye tabi tüm çalışanlara, bir defaya mahsus 300 euroluk enerji yardımı yapılacak. Yakıt fiyatları üç ayla sınırlı olmak üzere düşürülecek, litre başına benzinde 30, mazotta 14 sent indirime gidilecek. Böylece akaryakıttan alınan vergiler Avrupa
'daki asgari seviyeye düşürülmüş olacak.
ÇOCUK BAŞINA 100 EURO
KOALİSYON hükümeti, çocuklu ailelere, devletten aldıkları paraya ek olarak bir kereliğine 100 euroluk ödeme yapacak. Ödeme hesaplara yatırılacak. Ülke çapında 90 gün geçerliliği olan kısa mesafede toplu taşıma için aylığı 9 euroya bilet sunulacak. Sosyal yardım alanlara bir defaya mahsus olarak verilecek yardım kişi başı 100 euro şeklinde ödenecek. Doğal gaz
tüketimini azaltmak için kömürlü termik santraller devreye sokulacak. FRANKFURT