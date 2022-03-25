Irkçı saldırılara karşı alman vatandaşlarına çağrı: Gördüğünüz yerde müdahale edin

Almanya
'da Federal Hükümet'in Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem
Alabali Radovan, günlük yaşamda ırkçı saldırıların yaşanması durumunda görgü tanıklarının daha fazla cesaret gösterip tepki vermelerini, müdahale etmelerini istedi. Alabali- Radovan, "Sadece tutumumuzu göstermekle kalmamalıyız, aynı zamanda günlük yaşamda da müdahale etmeli ve bazen bir şeyler söylemeliyiz" diye konuştu.
DİLAN'A SALDIRI ÇOK ETKİLEDİ
BAKAN Radovan, "Kendimizi ırkçılığa, antisemitizme ve diğer grup bağlantılı düşmanlık biçimlerine karşı çok net bir şekilde konumlandırmamız gerektiğinin farkında olmalıyız" dedi. Şubat ayında Berlin
'de 17 yaşındaki Dilan Sözeri
'nin ırkçı saldırıya uğradığını hatırlatan Radovan, "Olayda kimsenin müdahale etmemesine çok şaşırdım, anlayamadım. Bildiğim kadarıyla olay yerinde çok insan vardı" dedi.
HER AN HER YERDE IRKÇILIK VAR
KENDİSİNE sürekli nereli olduğunun sorulduğunu ifade eden Radovan, "Göç geçmişi olan insanlar için 'buraya ait olmadığınızı sürekli hatırlatmak' çok yorucu ve sıkıcı" şeklinde konuştu. Bakan, ırkçılığın şiddetle başlamadığını ifade etti ve "Gündelik hayatta, her gün, her yerde olur. Trende, kasada veya stadyumda. Oturacak bir daire ararken veya başvuru sürecinde dezavantaj yaşanabilir. Devlet ve toplum, bir bakış açısı değişikliği ile ırkçılıktan etkilenen herkesi desteklemek için birlikte çalışmalı" diye görüş belirtti.