Giriş Tarihi: 25.3.2022

Irkçı saldırılara karşı alman vatandaşlarına çağrı: Gördüğünüz yerde müdahale edin CENGİZ PARLAYAN

Çağrıyı, Uyumdan Sorumlu Bakan Alabali Radovan yaptı. Radovan, “Irkçı saldırı karşısında kalabalıklardan hiçbir müdahale gelmemesi çok üzücü” dedi