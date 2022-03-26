Haberler Avrupa Haberleri Ekmek 10 euro olabilir
Giriş Tarihi: 26.3.2022

Ekmek 10 euro olabilir

Fatih YILMAZ
Ekmek 10 euro olabilir

Çiftçiler Birliği, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle Almanya’da ekmek fiyatının 10 euroya yükselebileceği uyarısı yaptı ve “Buğday fiyatları iki kat zamlandı” dedi

SORUN TEDARİK ZİNCİRİ
RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgalinden sonra başlayan savaş, Avrupa genelinde gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Almanya'da ekmek fiyatının 10 euroya yükselebileceği gündeme geldi. Schleswig Holstein Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus Peter Lucht, 3-4 euroya satılan bir ekmeğin fiyatının yakında 10 euroya çıkabileceğini söyledi.

YAĞ BULMAK SIKINTI OLACAK
ALMANYA'DA ekmek ve gıda fiyatlarının aşırı derecede yükselmesine, buğday fiyatlarının önceki seneye nazaran iki katına çıkmış olmasının sebep olduğu belirtiliyor. Lucht'a göre, ayçiçeği ile kolza yağı ve kayısı reçeli gibi bazı ürünler raflardan tamamen kaybolabilir. Bulması şu anda da zor olan ayçiçeği yağının raf fiyatı yüzde 28.8 oranında yükseldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekmek 10 euro olabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA