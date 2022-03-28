Almanları kalıcı enflasyon korkutuyor

ZOR ANLAR YAŞANIYOR
AKARYAKIT ve gıda fiyatlarındaki yüksek artış, Almanya
'da kalıcı enflasyon korkusunu artırdı. Ülkenin önde gelen finans ve ekonomi kuruluşlarında çalışan ekonomistler, Ukrayna krizi nedeniyle kalıcı enflasyon riskinin arttığını vurguladı. Allianz Grup
'tan Katharina Utermöhl, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomik bir dönüm noktası oldu" dedi.
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KRİZ
EKONOMİ uzmanı Veronika Grimm
, insanların uzun vadede daha yüksek fiyatlara uyum sağlamak zorunda olacaklarını ifade etti. Grimm, "Ücret-fiyat sarmalı riski arttı. Diğer tedarikçilerden gelen gaz daha pahalı olacak. Rusya ve Ukrayna, küresel buğday üretiminde yüzde 14'lük paya sahip. Bu, on yılın üçüncü büyük krizi olacak" diye konuştu. FRANKFURT