Sahne aşkıyla geçen 59 yıl

Zonguldak Devlet Tiyatrosu
'na 59 yıl önce adım atan Enver Özkandemir
, 50 yıl önce geldiği Almanya
'nın Wuppertal
kentinde 1986 yılında kurduğu El Ele Tiyatrosu
'nda tiyatroyu yeni nesillere aktarıyor. Herkesin 'Enver hoca' olarak tanıdığı Özkandemir, öğrencilerinden ve tiyatrosundan uzak kalmamak için Türkiye'ye kesin dönüşü düşünemiyor. Bugüne kadar 23 oyun sahnelediklerini ifade eden Özkandemir, "Gençlerimize tiyatro sevgisi aşılamak beni çok mutlu ediyor. Korona dolayısıyla provalardan yoksun kaldık. Yeni projem var ama bir türlü toplanamadık. 85 yaşındayım ve ömrüm yettiğince öğrencilerim ile yeni oyunlar sahnelemek için mücadele edeceğim" dedi.