Teşekkür yetmez, çifte vatandaşlık verelim

TÜRKLERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ
ALMANYA
'DA Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
'nde (NRW) 15 Mayıs günü gerçekleşecek seçimde, eyalet başbakanlığına aday olan Thomas Kutschaty, Türklere sadece teşekkürün yeterli olmayacağını ifade etti. SPD
NRW Başkanı Kutschaty, "Ekonomi, siyaset, kültür ve sosyal gelişmemiz için bu insanlara teşekkürün yanında çok daha fazlasını vermeliyiz. Bunlardan en önemlisi çifte vatandaşlık" dedi.
ÖNEMLİ YERLERE GELDİLER
SPD'NİN geçen sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği Almanya'ya Türk işçi göçünün 60. yılı programında konuşan Kutschaty, ilk neslin çocuk ve torunlarının ülkenin önemli yerlerinde olduğuna işaret etti. Kutschaty, "Bu ülkede yaşıyor, bu ülkeye hizmet ediyorlar. Bu insanlara çifte vatandaşlık hakkını vermek için çalışmalıyız. Eyaletler Meclisi
'nde çoğunluğu yakalamak için NRW seçimlerini kazanmalıyız" diye konuştu.
ÇİFTE, UYUMU GÜÇLENDİRİR
TÜRKİYE ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan
ise, çok dilliliğin toplumun gelişmesindeki katkıya değindi. Uslucan, bu ülkede yaşayan göçmen kökenli insanların eşitliği için çifte vatandaşlığın önemini vurguladı, "Çifte vatandaşlık uyumu da güçlendirir" dedi.
VATANDAŞLIK YASASI MODERNİZE EDİLECEK
ALMANYA'DA doğan her dört çocuktan birinin göçmen kökenli olduğunu vurgulayan başbakan adayı, "Göçmenlik Almanya'nın gerçeği ve biz göç ülkesiyiz. Birinci nesil Türk kökenli göçmenler, hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir ülkeye gelip çok zor şartlar altında çalışarak ülkenin kalkınmasında lokomotif rolü üstlendi" dedi. Etkinliğe çevrimiçi katılan Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, vatandaşlık yasasını modernize edeceklerini ifade etti.