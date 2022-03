45 öğrenciye diploma şoku

ALMANYA'NIN Duisburg- Essen Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıl ekim ayında patlak veren para karşılığında geçer not skandalında, 45 öğrencinin diploması tehlikeye girdi. Essen Savcılığı'nın iddianamesinde, 38 yaşındaki idari görevli kadın çalışanın, öğrencilerden her 0.3 iyi not başına 50 euro, toplamda 800 euro aldığı ifade edildi.İSİMSİZ ihbarla ortaya çıkan skandalın baş sorumlusu kadının bilgisayar sistemine sızıp notlarda oynama yaptığı belirtildi. Skandalın patlak vermesiyle işten atılan kadın rüşvet almak, 45 öğrenci ise rüşvet vermekle suçlanıyor. Öğrencilere yakında dava mektuplarının ulaştırılacağı belirtildi. Üniversite, mezun olanların diplomalarını iptal etmek, diğerlerini üniversiteden uzaklaştırmak istiyor.