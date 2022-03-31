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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Dubai’de Meryem Uzerli rüzgarı

Dubai’de Meryem Uzerli rüzgarı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, “TIME100 Impact Awards”ın (TIME100 Etki Ödülleri) Dubai’deki Museum of Future’da (Geleceğin Müzesi) düzenlenen etkinliğine katıldı

Etkinlik gecesinde, toplum üzerindeki etkilerini daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan 100 kişi ödüllendirildi. Aralarında Kat Graham, Tyra Banks, will.i.am, Itziar Ituno gibi isimlerin yer aldığı 200 seçkin davetlinin katıldığı etkinlikte Meryem Uzerli dikkatleri üzerine çekti.

'ÇOK MUTLUYUM'
Ünlü oyuncu, "Ben de etkinliğin bir parçası olmak istedim. Geleceğin daha iyi bir yer olmasına yardımcı olanlarla bir aradayız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. Sosyal medya hesabından geceye dair çektirdiği fotoğrafları paylaşan Uzerli'yi takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Fotoğrafların altına, 'Yıldız gibi parladın', 'Güzellik' yorumları yapıldı.
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Dubai’de Meryem Uzerli rüzgarı
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