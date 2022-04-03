Dilara yürüdü

Lösemiye yakalandığı Hollanda'da kemoterapi görürken fenalaşan ve akciğeri iflas noktasına gelen Dilara Şahin, nakledildiği Türkiye'de sağlığına kavuşuyor. Hollandalı doktorların 1 Şubat günü yaşam destek ünitesi fişini çekme kararı aldığı Dilara'nın babası Oğuz Şahin, "Kızım artık kendi kendine nefes almaya, konuşmaya ve yürümeye başladı. Acı gözyaşlarımız mutluluk gözyaşlarına döndü" diye konuştu.Kızının tedavisine İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'nde devam edildiğini söyleyen Şahin, "Dilara için 'yaşamaz' dediler ama yaşıyor. Türkiye'ye nakledilirken çok gözyaşı dökmüştük. Bu gözyaşlarımız üzüntünün gözyaşlarıydı. Türkiye'de işler tersine döndü. Mutluluktan ağlıyoruz. Şimdi lösemi tedavisine başlanacak. Böyle devam ederse ambulansla yarı ölü nakledildiği Türkiye'den tarifeli uçakla döneriz" dedi.Oğuz Şahin, Dilara'nın Hollanda'ya döndükten sonra yaşam fişinin çekilmek istendiği hastanenin önüne giderek, "Artık hiç kimsenin yaşam fişini çekmeyin" diye gereken cevabı herkese vereceğini söyledi. Şahin, kızının bu günleri görmesinde büyük emeği ve katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tekrar teşekkür etti.