Faşistlerden ramazan tahriki

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı hareket, ülke genelinde 12 kentte cami önünde mangallı eylem yapılacağını duyurdu. Irkçılar, beş eylem için belediyelere izin başvurusunda bulunulduğunu açıkladı ve "Ramazan Mangal Turu eylemlerinin yapılması önünde herhangi bir engel yok" açıklamasında bulundu.PEGIDA, korona nedeniyle iki yıldır gösterilerine izin verilmediğini belirtti ve bu engelin kalktığını ifade etti. Hareket, önceki yıllarda da ramazan aylarında cami önlerinde domuz etli mangallı eylem planlamış, fakat belediyeler bu eylemlere izin vermemişti. Faşistler, bazı eylemlerinden de tepki gelmesiyle vazgeçmişti. AMSTERDAM