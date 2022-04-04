Gençlerimizle gurur duyduk

Berlin'de Türk toplumunda en yüksek puanla Freie Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde okumaya hak kazanan Zehra Öksüz ve Berlin Charite Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giren Helin Yaren Kayran'ı, Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök ve Eğitim Ataşesi Erdal Tanas Karagöl kutladı.eğitim döneminde liseyi bitirip üniversiteye yüksek puanla giren Öksüz ve Kayran'a birer tablet hediye eden Başkonsolos Yücekök, her yıl eğitimi teşvik etmek ve başarılı öğrencileri topluma örnek göstermek için ödül verdiklerini belirterek, Türk gençlerinin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.