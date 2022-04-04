Irkçı ödeve bakan el koydu

DUISBURG'DA bulunan Krupp Lisesi'nde ders veren öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınacağı öğrenildi. Kuzey Ren Vestfalya Okul Bakanı Yvonne Gebauer okullarda en küçük ırkçılığa bile yer olmadığına dikkat çekerek, "Sınıfın içinde ve dışında herkes eşit. Bakanlık olarak Krupp Lisesi yetkilileri ile görüştük. Önümüzdeki günlerde öğretmen ile de görüşeceğiz" dedi.OKULDAN da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Okul yönetimi olaydan dolayı kesinlikle üzüntü duyduklarını belirterek, öğretmenle bir konuşma yaptıklarını ve kendisinin de üzgün olduğunu açıkladı. Bundan böyle bu ödevin okulda hiçbir şekilde ele alınmayacağını ve işlenmeyeceğini bildiren okul yönetimi, öğretmenin amacının kesinlikle ırkçı motiflerle insanları rencide etmek olmadığını duyurdu.ANCAK özellikle Türk veliler birlikleri, siyasiler ve STK'ların tepkisi dinmiyor. Lisede "Hansel ve Gretel" masalının alaycı bir dilde düzenlenip masal kahramanlarının isimlerinin "Murat" ve "Ayşe" olarak değiştirilmesinin Türkleri hedef alan ve aşağılayan bir davranış olduğu kaydedildi. Avukat Fatih Zingal'ın ortaya çıkarttığı skandalla ilgili Duisburg Türk Veliler Birliği de bir mektup yazdı.MEKTUP, Okul Bakanı Yvonne Gebauer, Duisburg Eğitim Müdürlüğü ve dersin verildiği okul müdürlüğüne de gönderildi. Duisburg Veliler Derneği Eş Başkanı Ali Yağız imzasını taşıyan mektupta, "Ödevin içeriği sadece önyargıları körüklemekle kalmıyor, aynı zamanda dışlayıcı ve kabul edilmesi mümkün değil. Konunun toplum vicdanını tatmin edecek şekilde aydınlatılmasını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.