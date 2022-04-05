Bebeğe bile ırkçı saldırı

AVRUPA'DA sayıları hızla artan ırkçılar, her geçen gün daha fazla radikalleşiyor. Göçmenlere tahammülsüz faşistler, artık bebekleri de hedef almaya başladı. Almanya'nın Pforzheim kentinde henüz 17 aylık olan Ahmet bebek, babaannesi, halası ve eniştesi ile gezerken bir ırkçı tarafından tekmelendi. Irkçı, torununu korumaya çalışan babaanneyi de tartakladı.AYSUN Aslan, "Hannover'den çocuklarım ve torunum ziyaretimize geldi. Yanımıza Ahmet'i de alıp gezintiye çıktık. Bir anda torunuma birisi tekme attı. Kaçmaması için sırtından yakaladım ama beni de yere savurup hızla kaçtı. Kimse yakalamaya gayret etmedi. Polise haber verdik. Bizim ve görgü tanıklarının ifadesi alındı" diyerek yaşadıklarını anlattı.YAŞADIĞI şoku uzun süre atlatamayan babaanne Aysun Aslan, "Eğer saldırıya uğrayan bir Alman bebek olsa fail anında bulunurdu. Biz saldırganın bulunacağına inanmıyoruz" dedi. Anne Meryem Aslan ise, "Oğlumuzun daha 17 aylıkken ırkçılık ile tanışmasına inanamıyoruz. Bu tip saldırganlar, yaptıklarının bedelini ödemeli. Hepimiz şoktayız" diye konuştu.