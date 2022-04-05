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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Wuppertal’de Türk devrimi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Wuppertal’de Türk devrimi

Alman Sosyal Demokrat Parti Wuppertal il başkanı Servet Köksal güven tazeledi. Köksal’ın 13 kişilik yönetiminde Türk sayısı 5’e çıktı

Sosyal Demokrat Parti, (SPD) Wuppertal il başkanlığı ve yeni yönetimi için seçimini yaptı. Türk kökenli delegelerin de oy kullandığı genel kurulda hukukçu Servet Köksal yeniden SPD Wuppertal il Başkanlığı görevine layık görüldü. Başkan yardımcısı öğretmen Dilek Engin oldu. Nilay Doğan, Sinem Geygel ve Özlem Özşeker de Köksal'ın 13 kişilik yönetim kuruluna girmeyi başardı. Seçime tek aday olarak giren ve ikinci kez seçilen Köksal, "Gelecek nesillere altyapı sağlamalıyız. Bunun için genç kardeşlerimizi partimize üye olmaya davet ediyorum" dedi.
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Wuppertal’de Türk devrimi
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