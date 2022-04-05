Yoksullaşıyoruz

RUSYA'NIN Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisi her geçen gün daha da derinleşiyor. Almanya'nın Maliye Bakanı Christian Lindner, savaş nedeniyle Almanya'daki insanların refah kaybına uğradığını dile getirdi. Lindner, sınırlı mali kaynaklar nedeniyle geçici önlemler alındığını ifade etti ve "Savaş, hepimizi daha da yoksullaştırıyor" dedi.HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi ve "Bu olacak" diye konuştu. Rutte, mart ayı enflasyonunun 11.9'a yükselmesini 'endişe verici' olarak değerlendirdi. Almanya Perakendeciler Birliği Başkanı Josef Sanktjohanser ise "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak" ifadesini kullandı.