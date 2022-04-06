Köln havalimanı Özöztürk’e emanet

Avrupa'nın en iyi ikinci, dünyanın en iyi üçüncü yerel havalimanı seçilen, dünyanın en iyi 100 havalimanı kategorisinde ise ilk 30'da yer alan Köln/ Bonn Havalimanı'nda temsilcilik görevine Cenk Özöztürk getirildi. 43 yaşındaki İzmirli iki çocuk babası Özöztürk, denetleme kurulu tarafından 1800 personelden de sorumlu, yetkilerle donatılmış umumi temsilci olarak görevlendirildi.Dokuzyıldır Köln/Bonn Havalimanı'nda çeşitli birimde yöneticilik yapan Nürnberg doğumlu Özöztürk, halen havacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı ve operasyonlardan sorumlu müdür olarak görev yapıyor. Özöztürk, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bana duyulan güven ve destekten dolayı çok mutluyum. Havalimanına daha fazla değer kazandırmak ve hedefimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.Özöztürk, en büyük hedefinin gelecek nesillere iyi bir havalimanı bırakmak olduğunu ifade etti. INSEAD Business School'un İleri Yönetim Programı'ndan mezun olan Özöztürk, Donau Üniversitesi'nde Genel Yönetim alanında Yönetici İşletme Yüksek Lisansı (EMBA) bitirdi. Air Berlin'de istasyon ve bölge müdürü olarak Nürnberg'de çalıştı. 2012'de Air Berlin'den ayrılan Özöztürk, Köln/Bonn Havalimanı'nda kariyerine devam etti.