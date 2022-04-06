Teröre karşı örnek duruş

Almanya'nın Dortmund kentinde ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 4 Nisan 2006'da katledilen Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü büfenin önünde anıldı. Törene katılan Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Westphal, Kubaşık ailesinin ırkçı teröre karşı duruşununun örnek niteliği taşıdığını söyledi. Kubaşık'ın kızı Gamze ile eşi Elif, "Birlikte ırkçı teröre karşı durmalıyız. NSU cinayetleri hakkında kapsamlı aydınlatma bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir ise "İslam karşıtlığı ve ırkçılığın acı yüzünün en büyük göstergesi bu ve benzeri olaylar umarız bundan sonra yaşanmaz" diye konuştu.