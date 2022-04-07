11 eyalette Neo-Nazi avı

NEO-NAZİ terör örgütleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dün sabaha karşı ülkenin 11 eyaletinde eş zamanlı baskın düzenlendi. 50 kişiye yönelik operasyonda, 800 polis, 61 ev ve iş yerinde arama yaptı. Baskında, Leon R., Maximilian A., Eric K. ve Bastian A. Eisenach'taki ırkçı suç örgütü 'Knockout 51' üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alındı.LEON R.'NİN lideri olduğu Knockout 51 örgütünün üyeleri, 'adam yaralama, kamu düzenini bozmak, Nazi bölgesi oluşturmak ve güvenlik güçlerine saldırmakla' suçlandı. Leon R.'nin tespit edilen bağlantılarından, 2020'de faaliyetleri yasaklanan Combat 18'i tekrar faaliyete geçirdiğinden şüphelenildiği belirtildi. Leon R., Almanya'da 2018'de örgütlenen AWDD üyesi olmakla daBASKIN düzenlenen Sonderkommando 1418 örgütünün, 2019 ile 2020'de internette sohbet grubu üzerinden faaliyetler yürüttüğü, terör saldırıları yaparak demokratik düzeni yıkmayı planladığı belirtildi. Bu kapsamda beş kişinin evi arandı. Combat 18'in elebaşı ve üyesi 21 kişinin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Operasyona, bir şüphelinin asker olması sebebiyle Askeri İstihbarat Servisi (MAD) de katıldı.FEDERAL Savcılık, ülkenin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BKA) bulgularına dayanarak ABD menşeli Atomwaffen Division Deutschland (AWDD) ve Sonderkommando 1418 terör örgütleri hakkında Eylül 2019'dan bu yana soruşturmalar yürütüldüğünü duyurdu.