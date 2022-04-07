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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Bayramı da birlikte kutlayalım

İBRAHİM TAŞ
Bayramı da birlikte kutlayalım

Türklerin yoğun yaşadığı eyaletin başbakanı Hendrik Wüst, eyalet meclisinde iftar verdi, “Bu programların sayısını artıralım. Bayramlarda da bir araya gelelim” dedi

DÜŞMANLIĞA YER YOK
ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst iftarda, birlikte iftar sofrasına oturmanın farklı inançlara sahip insanların barış içinde bir arada yaşamasının açık işareti olduğunu söyledi. Wüst, "Böylece özgür toplumumuzda din düşmanlığının yeri olmadığını gösteriyoruz. Pandemiden dolayı bekledik. Bu güzel topluluğu bir arada görememiştik" dedi.

BİZ DE SİZE UYUM SAĞLADIK
BİRLİKTE iftar açmanın uyumun başarılı bir sembolü olduğunu vurgulayan Wüst, "Belki biz de size biraz uyum sağladık. Böyle programları daha çok yapmalıyız. Bayramları da birlikte kutlayalım. Bu sene kötü başladı. İserlohn'da Müslüman mezarlığına ciddi saygısızlık yapıldı. Almanya'yı memleket kabul eden ailelere saygısızlıktı" diye konuştu.
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Bayramı da birlikte kutlayalım
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