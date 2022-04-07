Bayramı da birlikte kutlayalım

ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst iftarda, birlikte iftar sofrasına oturmanın farklı inançlara sahip insanların barış içinde bir arada yaşamasının açık işareti olduğunu söyledi. Wüst, "Böylece özgür toplumumuzda din düşmanlığının yeri olmadığını gösteriyoruz. Pandemiden dolayı bekledik. Bu güzel topluluğu bir arada görememiştik" dedi.BİRLİKTE iftar açmanın uyumun başarılı bir sembolü olduğunu vurgulayan Wüst, "Belki biz de size biraz uyum sağladık. Böyle programları daha çok yapmalıyız. Bayramları da birlikte kutlayalım. Bu sene kötü başladı. İserlohn'da Müslüman mezarlığına ciddi saygısızlık yapıldı. Almanya'yı memleket kabul eden ailelere saygısızlıktı" diye konuştu.