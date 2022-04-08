Bombalı mektup paniği

Almanya'nın Nürnberg kentindeki Commerzbank şubesine iki hafta önce gönderilen ve 63 yaşındaki kadın çalışanın yaralanmasına neden olan bombalı mektubun faili ortaya çıktı. Bankayı arayan şüpheli, hazırlamış olduğu bir para ödeme talebine uyulmaması halinde başka tehlikeli mektuplar göndereceği tehdidinde bulundu. Polis, banka ile müşterileri uyardı.POLİS ve savcılık, bombalı mektup gönderip, şantaj yapan şüpheli kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Polis açıklamasında, "Beklenmedik bir posta alırsanız her zaman şüphelenin. Gerekirse gönderenle iletişime geçin. Zarfın içinde sert nesne olup olmadığını kontrol edin. Polisi arayın" dedi.