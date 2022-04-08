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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Bombalı mektup paniği

Mustafa AKBABA
Bombalı mektup paniği

Bir bankaya bombalı mektup gönderdi, arayıp patlamayı üstlendi. Talimatlarına uyulmasını talep eden şantajcı, aksi halde daha çok patlama olacağını söyledi

Almanya'nın Nürnberg kentindeki Commerzbank şubesine iki hafta önce gönderilen ve 63 yaşındaki kadın çalışanın yaralanmasına neden olan bombalı mektubun faili ortaya çıktı. Bankayı arayan şüpheli, hazırlamış olduğu bir para ödeme talebine uyulmaması halinde başka tehlikeli mektuplar göndereceği tehdidinde bulundu. Polis, banka ile müşterileri uyardı.

ZARFLARI DİKKATLİ İNCELEYİN
POLİS ve savcılık, bombalı mektup gönderip, şantaj yapan şüpheli kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Polis açıklamasında, "Beklenmedik bir posta alırsanız her zaman şüphelenin. Gerekirse gönderenle iletişime geçin. Zarfın içinde sert nesne olup olmadığını kontrol edin. Polisi arayın" dedi.
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Bombalı mektup paniği
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