Viyana Valsi yarışma dışı bıraktı

RTL televizyonunda yıllardır yayınlanan 'İyi Zamanlar Kötü Zamanlar' dizisinin ünlü oyuncusu Timur Ülker (32), dahil olduğu Let's Dance adlı yarışmadan elendi. Ünlü dansçı Malika Dzumaev'den eğitim alarak yarışmada onunla dans eden Timur, son olarak sahneye Viyana Valsi ile çıktı. Dansın bitiminde, "Tamamen memnun değilim" dedi.19 puan alıp yarışmadan elenen Timur, "Maalesef dans benim yeteneğim değil. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Dünyanın en iyi dans partneri Malika'ya sabrı, azmi ve harika eğitimi için teşekkürler" dedi. Dzumaev ise "Timur ile dans etmeyi sürdürmeyi çok isterdim. Hayal kırıklığına uğradı, ama Timur ile çok gurur duyuyorum" diye konuştu. FRANKFURT