Fırıncılar zorda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın uzaması, Almanya'da un ve yağ bulmayı çok ciddi anlamda zora soktu. Un, karaborsaya düştü, yağ ise bulunamıyor. Fırıncılar, "Daha önce 0.49 cente aldığımız unu artık 1.80 euroya alıyoruz. Fiyatlar sürekli zamlanıyor" dedi. Bremen'de fırın işleten Erol Yılkıran, "Günlük yüzlerce kilo una ihtiyacım var. Ancak şu an talebimin sadece yarısını karşılayabiliyorum. Yağda da sorun aynı. Eleman eksiltmeye ya da yarı zamanlı çalışmaya geçer olduk" dedi. Delmenhorst kentinde pide fırını işleten Yaşar Yavuzcan ise "16 yıldır fırıncıyım. Almanya'da ilk kez böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Körfez savaşlarını da gördüm, o zaman böyle sıkıntı yoktu. Ekmeğe ve pideye zam yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.